Сетевой коммутатор: что это и для чего он нужен

Нас окружает множество цифровых устройств: компьютеры, мобильные телефоны, ноутбуки и прочие. Но возникает вопрос: как объединить все устройства в единую систему, чтобы с легкостью передавать данные? Если ранее эта задача решалась с помощью концентратора, то сейчас все еще проще — достаточно купить коммутатор. В отличие от концентраторов, коммутатор более функционален и удобен.

Что такое сетевой коммутатор

Сетевой коммутатор или switch — устройство, с помощью которого соединяются несколько узлов компьютерной сети. Свитч пригодится, если:

в офисе установлено большое количество сетевого оборудования;

у вас небольшая домашняя локальная сеть (например, компьютер, ноутбук и телевизор);

планируется организация масштабной системы видеонаблюдения с большим количеством камер;

на предприятии существует промышленная сеть с многочисленными датчиками, контролирующими технические процессы и передающими данные на диспетчерский пункт.

Принцип работы коммутатора

Главный принцип работы коммутатора заключается в том, что коммутатор постепенно заполняет таблицу коммутации MAC-адресами обращающихся к нему устройств. При последующих обращениях устройство считывает адрес отправителя, анализирует таблицу коммутации и определяет, куда отправить данные дальше. При этом другие компьютеры не «знают» о том, что информация была передана. Если коммутатор не обнаруживает в таблице MAC-адрес получателя, он рассылает данные на все устройства. Правильный компьютер отвечает коммутатору и в таблице создается новая запись.

Передача данных адресатам осуществляется в трех режимах:

Cut-Through (сквозной). Коммутатор получает данные и отправляет их по назначения без проверок. В такой ситуации время ожидания сводится к минимуму, но существует вероятность, что данные будут переданы с ошибками. Store and Forward (с промежуточным хранением). После получения информации свитч анализирует ее на наличие ошибок. После окончания проверка данные направляются дальше. При этом время ожидания увеличивается из-за проверки. Fragment-Free (бесфрагментный или гибридный). Коммутатор принимает информацию, считывает на наличие ошибок первые 64 байта и отправляет данные дальше.

Виды коммутаторов

Все устройства данного типа делятся на две большие группы: неуправляемый и управляемый коммутатор.

Неуправляемый свитч невозможно настроить, он работает исключительно в автоматическом режиме. Поэтому его лучше использовать для домашней сети или небольшого офиса.

Управляемый свитч можно настраивать самостоятельно. Этот тип коммутаторов поддерживает ряд расширенных функций, поэтому его настройкой лучше заниматься профессиональному администратору.

Коммутаторы также делятся за уровнями или положениями в сетевой модели OSI. Именно уровень определяет степень интеллектуальности и функциональности устройства. Выделяют такие уровни коммутаторов:

Первый. Такие устройства обеспечивают передачу информацию одним сплошным потоком и крайне редко встречаются на рынке.

Второй. Преимущественно неуправляемые свитчи. Информация, которая поступает к ним, фрагментируется и отправляется получателю.

Третий. Помимо информации, работает с IP-адресами, преобразовывая логические адреса в физические.

Четвертый. Для таких устройств характерно интеллектуальное распределение трафика.

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